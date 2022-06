Decorar con estilo provenzal

Si hay una tonalidad que caracteriza la decoración provenzal es la gama de los tierra. Además del blanco, los interiores provenzales están repletos de beige, ocre y otros colores crudos. Su uso no es casual, ya que en su origen estos eran los pigmentos más fáciles de crear gracias a los materiales que componen el paisaje de la zona. Además son tonos que aportan calidez a la estancia y que nos ayudan a crear un ambiente rural acogedor. Sin embargo, el estilo provenzal no se queda solo en la paleta, en ocasiones algo apagada y anodina, de los tierra. Al contrario, se trata de una decoración alegre, donde los estampados de flores son una buena opción para los textiles y donde entre todos los colores predominan fundamentalmente dos: el morado y el verde. La respuesta, una vez más, la tenemos en el paisaje de la Provenza y en concreto en los campos de lavanda que tan famosos han hecho a esta región francesa. Como no podía ser de otra manera, la decoración provenzal se vale de estos dos colores para crear un contrapunto luminoso y brillante a las tonalidades suaves que caracterizan el estilo campestre francés.