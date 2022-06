Claves del estilo shabby chic

Seguro que lo has oído más de una vez aunque es posible que no sepas a ciencia cierta a qué se refiere: shabby chic es una de las palabras de moda en cuanto a decoración e interiorismo se refiere. Un anglicismo que significa, literalmente, raído y elegante. Parece una contradicción, pero no lo es tanto y es que en un tiempo en que nos vuelve loco lo vintage, un estilo que ha convertido lo clásico en moderno no podía pasar desapercibido así como así.

El shabby chic nos habla de ambientes cargados de muebles desgastados con el tiempo, que esconden historias y arrastran cicatrices y que a pesar de su edad conservan una belleza especial y única. Los ambientes decorados siguiendo las pautas de este estilo tienen algo de nostálgicos y decadentes, pero son también alegres, coloridos y muy románticos. Su origen se remonta a las antiguas casas de campo de la campiña inglesa, donde en ocasiones en vez de comprar muebles nuevos se echaba mano de aquellas antigüedades de estilo victoriano que se encontraban en los mercados de pulgas o incluso en el propio desván. El shabby chic permite el uso sutil de colores pasteles, texturas suaves, madera con acabados salvajes, forja y metal y una decoración campestre. Se trata por tanto de un contrapunto perfecto a los espacios minimalistas y a las casas modernas de líneas sencillas.

Si aún no lo has hecho no esperes más: apúntate al estilo shabby chic siguiendo algunas de las claves que te damos en este artículo.