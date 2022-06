Grandes ideas para pequeños balcones

En un balcón pequeño cada elemento cuenta y eso incluye la barandilla. Abandona la creencia de que únicamente aportan seguridad a tu balcón, en realidad, las barandillas ofrecen muchas más posibilidades. Una de las más acertadas es ganar espacio optimizando este elemento de protección. Puedes incorporar unas bonitas jardineras y crear tu propio jardín sin tener que ceder ni un solo centímetro de tu balcón.

Elige unas macetas diferentes o, incluso, opta por lanzarte al Do it yourself y aportar tu toque particular. Los resultados dependerán más de tus gustos e ingenio que de los metros de tu balcón así que… ¡Manos a la obra!