Espejos para el cuarto de baño

Reconozcámoslo, todos, hasta los que más presumen de ser poco vanidosos, necesitamos un espejo en el cuarto de baño. No es solo una cuestión estética, es algo higiénico y fundamental que no puede faltar jamás en el baño: si hasta ahora no lo has echado de menos es que nunca has estado sin él. Los espejos en los cuartos de baño, habitaciones que suelen ser más pequeñas de lo que nos gustaría, le dan además más sensación de amplitud. Por uno u otro motivo, el espejo es un elemento imprescindible en el baño, de eso no hay duda. Los problemas comienzan cuando tenemos qué decidir el tipo de espejo que queremos: ¿discreto o llamativo? ¿moderno o rústico? ¿elegante o desenfadado? Con este libro de ideas pretendemos darte algunas ideas para elegir espejo en el cuarto de baño.