Decoración dulce para un dormitorio infantil

Los dormitorios infantiles son esas habitaciones de casa donde rebosa la ternura. Serán los tonos pastel, el olor a plastilina recién moldeada o los muebles en miniatura los que hacen que solo cruzar el umbral de la puerta nos introduzcamos en un mundo diferente, un mundo donde se emplean todos los colores de la paleta, donde la sobriedad es pecado capital y el desorden no está mal visto. Y aunque los niños sean los reyes aquí, no viven solos. Familias de animales y muñecos les hacen compañía conviviendo en un espacio donde no importa la raza, el color de piel o que vayas desnudo; solo el tamaño: has de ser pequeño.

En los dormitorios infantiles sobra la creatividad y por tanto la decoración y el mobiliario ha de ser acorde con esto. Hoy hemos buscado entre los proyectos de nuestros expertos y hemos encontrado cinco diseños que no podrán faltar en un dormitorio para niños.