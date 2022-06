Baúles infantiles para los juguetes y los secretos de tus hijos

Los personajes de piratas fascinan a todos los niños. Todos sueñan con encontrar un cofre lleno de tesoros. Antes de que maduren y de que sepan que eso no es nada fácil, siempre podemos avivar su imprescindible fantasía con este baúl decorado con motivos de corsarios y bucaneros. Lo usarán para guardar sus cosas, y también sus secretos. E incluso lo vaciarán para algunos de sus juegos. Un uso por otra parte muy seguro, ya que este baúl infantil va equipado con un pistón de gas para que no se cierre con fuerza y no provoque indeseados accidentes.