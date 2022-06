Un mueble de palet para cada estancia de casa

Quizá la superficie de una palet no sea la más idónea cuando queremos apoyar nuestras horquillas o pendientes. Para todo lo demás, una mesita de noche a base de este material ¡es la opción más bonita! Un diseño con dos cajones, en el que se ha dejado un tercero libre por si necesitamos guardar objetos que no necesariamente deben ser escondidos . Por último, si pintar las palets no te acaba de convencer, pero aún así te apetece darle un toque de color a tu mueble, prueba a pintar sólo una de ellas. El resultado, te aseguramos, no defrauda.

Los 10 ejemplos que te acabamos de enseñar son una buena prueba de que los muebles de palets se han reinventado a sí mismos para encajar dentro de cualquier habitación de casa, y casi dentro de cualquier estilo. Si te has planteado renovar el diseño de tus muebles, y te apetece fichar más inspiraciones, te invitamos a pasarte por nuestro siguiente libro de ideas:

- ¡Paletízate!