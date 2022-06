Colgados por los percheros

Muy en la línea de la moda del DIY (Do it yourself -hazlo tú mismo-), surge también este perchero de estilo retro. A dos niveles nos da la opción no sólo de colocar -obviamente- más ropa, sino de poder diferenciar entre tipos de prendas y además -gracias a su base- poder usarlo también de zapatero. Este tipo de percheros, aunque tienden a un mayor almacenaje que los habituales a los que estamos acostumbrados, realmente tienen mayor gracia si no los abarrotamos de prendas. De esta forma pueden colocarse en zonas de la casa con mayor visibilidad y que, además de funcionales, puedan servir como decoración.