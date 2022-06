La remodelación de un patio maravilloso

¿Quién no desearía tener una gran terraza con espacio suficiente para una barbacoa y así invitar a amigos o familiares? La importancia de este lugar ya fue percibida desde el primer momento por los expertos del estudio de arquitectura, por lo que no ha sido supuesto un gran esfuerzo darle el encanto que se merecía. Esta imagen no solo nos muestra el espacio del área cubierta y abierta, sino también el estilo imperante: diferentes materiales, colores y estructuras que se combinan con madera oscura y tonos claros, como blanco o crema. El resultado es un ambiente rústico, informal y muy familiar.