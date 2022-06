Una casa en el Mediterráneo por fuera espectacular ¡y por dentro más!

Hay proyectos tan fabulosos e inalcanzables que nos ponen verdes de envidia. Es el caso de esta impresionante vivienda en Ibiza cuyas imágenes nos trae el fotógrafo especializado en arquitectura e interiores Eugeni Pons. Unas magníficas fotografías que nos transportan a un espacio único y maravilloso en el que solo cabe soñar. Se trata de una vivienda de dos plantas que se abre al Mediterráneo con su fachada aterrazada y abierta. Un edificio que rezuma lujo por los cuatro costados y que, sin embargo, no cae en la excentricidad. Su diseño no pierde un punto de calidez, ni el toque acogedor que toda casa, por muy glamourosa que sea, no puede ni debe perder nunca. Vamos a descubrir paso a paso, foto a foto, esta increíble casa en Ibiza.