Cómo hacer que tu casa sea más bonita y ecológica

Las plantas son la mejor representación de la naturaleza, no podemos querer tener un entorno natural si no tenemos plantas o flores. Hay muchas variedades y cada una de ellas tiene su energía especial, las hay más vigorosas, más sofisticadas o más delicadas aquellas que tienen un periodo de floración resultarán más espectaculares y darán más vida a tu hogar. Deja que las plantas te elijan a ti. Recuerda que son seres vivos y que por lo tanto necesitan que te ocupes de ellas, si lo haces, la recompensa no tardará en aparecer.