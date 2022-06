Una vivienda diferente ¡y familiar!

Si hay un adjetivo que defina a la perfección el espacio destinado al salón ese es acogedor. La estancia es una combinación magnífica de accesorios de toda índole con muebles reciclados y, por si esto fuera poco, una de las paredes hace las veces de librería. Pero aún hay más. Si eres amante del Do it yourself, adorarás la mesa de centro: una vieja puerta reciclada, una solución económica y súper original.