Salones pequeños: 8 consejos para sacar el máximo partido al espacio

Si quieres que tu salón luzca siempre en óptimas condiciones deberás mantenerlo en impecable orden y limpieza. Si comienzas a acumular libros y objetos variados, pronto parecerá un caos.

Incluso si piensas que ya eres muy ordenado, aún puedes mejorar. Seguro que si haces un ejercicio de abstracción y contemplas la sala de estar como si no fuera la tuya, detectas objetos que sobran. Todo lo que veas que desentona con el estilo de tu casa debes eliminarlo o reubicarlo. No te aferres determinados adornos que ya están pasado de moda; si no es apropiado, sólo sumará más al desorden. En conclusión, mira tu estancia y las cosas que colocas en ella con ojos de diseñador y podrás tener los mejores resultados.