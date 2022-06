Cómo almacenar agua de lluvia en casa: ¡5 ideas fantásticas!

Barry Holdsworth Ltd

El agua, al ser un recurso natural, fácilmente se puede contaminar por agentes externos produciendo una desagradable sensación para nuestros sentidos (olfato y vista) y problemas de salubridad. Por ello, un aspecto fundamental al elegir un sistema recolector de agua pluvial es saber el sistema que utiliza para purifican el agua.

El que estos expertos nos proponen supone una alternativa bastante viable ya que, además de poseer un excelente diseño, cuenta con un sistema de purificación que utiliza la radiación solar. Aunque pueda parecer bastante raro, en realidad no lo es, puesto que dentro de dichos contenedores se encuentra todo un sistema de tuberías y válvulas que utilizan la energía solar para poner en marcha y activar un excelente proceso de purificación. ¡Y todo ello en un sólo elemento! Esta alternativa resulta, entonces, muy práctica ya que es un sistema de bajo coste, pues no cuesta nada mantenerlo, y muy eficiente. Así mismo, su tamaño y fácil instalación nos permiten incorporarlo en cualquier rincón, cuestión especialmente relevante cuando no contamos con muchos metros cuadrados.