10 interesantes proyectos ecosostenibles

El inconveniente que tienen algunos productos orgánicos es que no siempre satisfacen nuestras expectativas estéticas. Debido a su materialidad, no siempre se consiguen diseños elegantes y acogedores y, por tanto, no siempre armonizan con nuestros espacios interiores. Definitivamente no es el caso de este objeto, que aúna funcionalidad y diseño, de manera sostenible. Esta pieza concebida para almacenar vino ofrece una forma moderna y original de resolver esta necesidad en casa. Puede almacenar un máximo de doce botellas, a pesar de que su delicada imagen intente engañarnos. Su madera de roble natural es la misma que se emplea para construir barriles.