7 jardines traseros espectaculares que te inspirarán

Reconozcámoslo, no todo el mundo tiene buena mano para las plantas y, en ocasiones, tampoco el tiempo necesario para cuidarlas como precisan. Si el mantenimiento del jardín se te resiste y has decidido sustituir el césped por piedras pero no te resistes a darle ese toque natural a tu patio… ¿qué tal un oasis desértico? Los cactus son una alternativa perfectamente válida a las plantas y flores tradicionales pero, además, te ofrecen un sinfín de ventajas: no necesitan mucha agua, la arena les va bien como asentamiento y quedan perfectos en unas macetas. ¿Qué más se puede pedir?

