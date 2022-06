Increíble Miniapartamento para un chico joven

¿Os gusta? A nosotros nos parece increíble el efecto que causan estas letras de luces de neón en color azul. Un toque bastante underground, quizás más usado en interiores de tiendas o galerías de arte, pero que le da al dormitorio un aire desenfadado. Y además, el mensaje: Yes, you can. Un gran frase para empezar el día, ¿no os parece?

Para más ideas sobre cómo diseñar vuestro escritorio, no os perdáis el siguiente libro de ideas: ’Escritorios: invitación al trabajo con mucho estilo’.