Un piso espectacular ¡y listo para vender!

A la hora de lanzarnos con un proyecto de Home Staging tenemos que tener claro que no va a ser un gran gasto de dinero, aunque siempre hay distintos niveles. Sin embargo, lo normal es que esta práctica use recursos prácticos que requieran poca inversión. Por ejemplo, no es lo normal comprar nuevos muebles para decorar la casa, sino que se reutilizan los existentes y si hace falta se restauran. Como es el caso de este salón, en el cual vemos distintos tipos de muebles, pero muy bien distribuidos.