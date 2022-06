10 tipos de cortina para 10 espacios diferentes

Hay muchas personas que no son muy partidarios de poner cortinas en un dormitorio, o en cualquier otra estancia. Prefieren la gran entrada de luz que reciben y las vistas que tienen a través de las ventanas o el balcón. Las cortinas de un comedor también se pueden obviar, sobre todo si se puede disfrutar del exterior cerca de esta estancia. Por ello, a veces no es necesario que instalemos cortinas o estores en las estancias. Eso sí, si no tienes luz suficiente y quieres ganar amplitud, pero no puedes dejar el ventanal sin cortinas, te proponemos pintar el dormitorio de un color gris perla, con el que disfrutarás de la sensación de amplitud a la par que evitas el blanco en las paredes.