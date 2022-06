Mesas de comedor de diseño

Esta mesa fusiona realidad y tiempo. Atrae hacia sí el futuro a nuestro presente, para crear un determinado ambiente en nuestros espacios. Un ambiente que se escapa de nuestro entendimiento porque aún no lo conocemos, porque simplemente no ha llegado a nuestros días. La base se abre hacia el espacio, demostrando que no tiene miedo a los que se sientan alrededor. Una creación exquisita.