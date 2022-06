10 canciones que han inspirado a 10 lámparas para nuestro hogar

El New Wave fue un término aplicado a la música que se alejaba del Punk, pero que aún así no abandonaba algunos de los principios. Con mucha más creatividad y musicalidad, bandas como Echo and the Bunnymen le dieron un toque más oscuro pero más dulce con letras que experimentaban con metáforas las sensaciones mas inexplicables como el amor platónico.

The Killing Moon fue un clásico de este estilo, que giraba en torno a la fría magia de la hipnotizante segunda luna llena que ocurre durante un mismo mes. Y fue quizá este satélite, el que inspiró esta fascinante lámpara compuesta de 12 piezas como un copo de nieve iluminado por una bombilla fluorescente de 15 vatios; así al resguardarnos bajo su luz fría recordaremos que bajo la luna azul te ví .