Un tipo de almacenamiento para cada estancia

Los armarios exentos suelen ser piezas toscas que pueden no encajar del todo con el diseño del espacio. La mayoría, además, no alcanza el techo por lo que en su cara superior podrán acumularse todo un ecosistema de ácaros y polvo sin que nos demos cuenta. Para evitar todo esto, la mejor solución de almacenamiento en los dormitorios son los armarios empotrados. Mimetizadas totalmente con el color y material del muro o destacando sobre este por el color de sus puertas, estas piezas de mobiliario evitarán los recovecos y rincones intútiles en las habitaciones. Normalmente, son pensados en proyectos, pero si no es ese nuestro caso, podemos contratar a un profesional que nos los haga.

En esta vivienda, el muro grueso del cabecero contiene dos armarios simétricos a la cama. Solo sus pequeños pomos nos advierten de esto, puesto que ni por el color ni por la textura podemos direnciarlos. Así, la habitación se lee uniforme y cada una de las piezas toman su sitio, sin estorbar al equilibrio.