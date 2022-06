Un apartamento lleno de color ¡y estilo!

La vivienda no cuenta únicamente con una sala común. También tiene una sala un poco más pequeña e íntima donde reunirse con amigos. En ella, no solo el espacio es más sencillo, sino también los materiales y la decoración. No aparece el vidrio por ningún sitio, pero sí más tejidos y muebles de madera, lo que confiere a este espacio una mayor sensación de calidez. Los colores también son mucho más suaves, usando colores pastel como el rosa.

Esto nos dice muchas cosas. Una de ellas, que esta sala no es tanto la sala de recibimiento, sino la más cotidiana y personal. La del día a día.