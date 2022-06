Alfombras redondas, un toque original para cada habitación

Combinar el color de los accesorios con el de las paredes o el de cualquier otro predominante en el conjunto de la decoración, es una manera de no entorpecer la armonía que se ha conseguido. Ahora bien, eso no significa dejar de aportar un toque de color, de manera perspicaz y en pequeñas dosis, a través de las alfombras, por ejemplo. Al diseño de la imagen no le ha hecho falta más que un estampado homogéneo en color mostaza, bordeado con algo de blanco, para llevarse más de una mirada allí donde se coloque.