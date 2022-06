10 casas de una sola planta ¡espectaculares!

Esta casa fue transformada por completo, re-diseñándola para adaptarla a las necesidades y gustos de sus nuevos propietarios.

Los cambios fueron integrales, ya que el programa arquitectónico original no era adecuado para los objetivos que tenían los nuevos propietarios. Se reorganizaron las áreas públicas, llevándolas próximas a la entrada, y con vistas hacia los jardines. La estructura de madera, es uno de los puntos focales de mayor interés en este proyecto. El diseño de la alberca del patio, de grandes dimensiones, acompaña a las diferentes terrazas que se abren sobre los jardines. El color intenso de la fachada, los pavimentos interiores de madera o sus cómodos muebles son detalles especiales en esta casa de campo y recreo que cuenta, además de las habitaciones habituales, con un área de juegos que incluye un piano. En su decoración, se incorporan esculturas de madera, techos de bamboo, etc. Para cerrar esta visita no debemos olvidar que este gran terreno cuenta con una hermosa laguna con un puente de madera.

Casa Las Moras, Lopez Duplan Arquitectos