10 diseños únicos de lámparas de sobremesa

Pero cuando pensábamos que en diseños minimalistas no existía un no va más , nos topamos de frente con lámparas que llevan al extremo la supresión de cualquier detalle o particularidad que pueda interferir en las líneas limpias del diseño. He aquí un buen ejemplo de ello. Haciendo honor a su nombre: MINIMA, nuestra última inspiración encontró la suya en un simple folio de papel. Su estructura rectilínea nos permite colocarla en casi todas las posturas que podamos imaginar, una excelente opción cuando no andamos muy sobrados de espacio.

Como habrás podido darte cuenta, las lámparas han dejado de ser una simple fuente secundaria de iluminación, para convertirse en toda una pieza de arte. Y las posibilidades, hechas para adaptarse a cualquier espacio y bolsillo.