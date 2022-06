10 pasos para conseguir una casa moderna

Lo mejor de las salas de estudio/despachos/escritorios, es que cualquier zona de la casa con la que no sabías qué hacer, puede ser el espacio perfecto para colocar uno. Sus dimensiones poco importan y la decoración es realmente sencilla. Una bonita mesa a juego con una silla de diseño y el resto que lo ponga tu pasión, profesión o todos esos libros que no recuerdas ya cuántas veces has leído. El estudio es una pequeña introducción al caos. El desorden ordenado. No puede quedar impoluto o carecerá de vida.