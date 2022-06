Top 10 de casas de ensueño – segunda parte

Para los días que queramos permanecer en el hotel, la piscina nos permitirá refrescarnos rodeados de palmeras. No se trata de un diseño convencional, si no de una piscina natural que no emplea productos químicos, purificando su agua mediante filtros biológicos y plantas.

Así, sumergidos en las cristalinas aguas y bajo la inmesidad azul del cielo podemos despejar nuestra mente pensando que si existe el cielo, tiene que ser parecido a esto.