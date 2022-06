​Así Ahorras Tiempo y Dinero Decorando con IKEA

El primero de nuestros consejos es básicamente no ir al IKEA. No queremos decir que no compres sus productos, sino que lo hagas por medio de su web. También vamos a encontrar muchas tentaciones en su tienda online, pero desde luego no es comparable a lo sentirlas in situ. Los diseñadores son especialistas en crear este tipo de sensaciones.

Comprar online nos hará ir mucho más directos a los productos que buscamos y que realmente necesitamos, o sea que gastaremos menos tiempo, y además no compraremos lo que no buscamos, es decir, ahorraremos dinero.