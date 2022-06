​7 fantásticas ideas para conectar tu cocina con el exterior

Estamos hablando de un espacio unitario. La idea es que lo mismo que podríamos tener en un comedor cocina cerrado nos lo encontremos en este tipo de cocinas de carácter más abierto. No os vamos a decir que no podéis colocar mobiliario de jardín en el espacio de comedor de vuestra cocina mixta. Faltaría más, podéis colocar lo que queráis. Pero si lo hacéis, ya no es una cocina de este estilo. Estáis planteando dos espacios diferentes, una cocina interior y un comedor exterior.