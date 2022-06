​8 ideas sencillas para modernizar tu baño

Las grandes superficies de paredes o suelos son claves para un aspecto moderno, pero también son importantes detalles mucho más pequeños como es el caso de la grifería. Hay que tener en cuenta que aquí no solo van a ser elementos ornamentales en los que tal vez no te fijes. Todo lo contrario, aquí se tocan y se usan, es imposible no verlos en cada ocasión que se va al baño, y por lo tanto que no nos gusten o nos parezcan viejos puede ser una verdadera tortura para nuestros ojos varias veces al día, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos.