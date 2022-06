Las 7 mejores casas de España

¿Eres de los que cree que las casas más chulas, como las de las pelis, están solo en Estados Unidos? ¿Qué las casa de tus sueños aún no se ha inventado? ¿Qué en nuestro país no hay demasiadas viviendas que te dejen con la boca abierta? Pues no, no y no.

Hoy te traemos 7 casas repartidas a lo largo y ancho de nuestra geografía que estamos seguros de que te van a dejar con la boca abierta. ¡Te van a encantar! Las hay pequeñas y sostenibles, majestuosas, de diseños imposibles, al filo de un acantilado… Suena bien, ¿verdad?