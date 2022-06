Patios pequeños: ¡6 geniales ideas!

Cue & Co of London

La madera no es sólo un elemento maravilloso para suelos o muebles de exterior. Lo es también para revestir las paredes que rodean nuestro patio. De esta forma podremos tapar ladrillos que no nos gustan demasiado, imperfecciones de la pared, etc. Un revestimiento a base de láminas de madera puede lograr un resultado final tan increíble como este. Mezclado con plantas y un suelo de hormigón, se consigue un resultado de contrastes que resulta actual a la par que natural y acogedor.