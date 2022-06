5 suelos distintos para una cocina española

Escoger el pavimento correcto para la cocina no debe solo centrarse en una cuestión estética. Estos cuartos húmedos de la casa parece que se ensucien de manera casi inexplicable, aunque existen varios motivos para ello. Aunque seamos las personas más cuidadosas y limpias del mundo, nadie se salva de las miles de manchas que aparecen cuando cocinamos. Además, muchas de estas son húmedas, por lo que si pisamos sobre ellas iremos dejando un rastro de huellas para que cualquier detective primerizo sea capaz de encontrarnos. Pero no solo esto, desde hace muchos años las cocinas se han convertido en uno de los espacios más sociales y concurridos de nuestros hogares. Quizá porque en ellas se esconden muchos de nuestros antojos, porque su olor resulta casi embriagador, sobre todo si hoy toca nuestro plato favorito, o porque queremos disfrutar de una agradable charla con el querido cocinero de la casa. Por otra parte, muchas cocinas contemporáneas, y no tan contemporáneas, incorporan un comedor de diario en ellas. Y todos sabemos que las manchas que no acaban en el mantel o sobre nuestra ropa acaban en el suelo, igual que los millones de restos y migas que de manera misteriosa se han generado durante la cena.

Todo esto hace que la elección del suelo haya de basarse no solo en el color, la textura o el brillo del material, sino también de su facilidad de mantenimiento, su calidad o su durabilidad. Hoy en este libro de ideas os presentamos cinco soluciones diferentes a través de cinco proyectos españoles.