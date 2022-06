7 fantásticas ideas para renovar tu fachada

Esta es una de las propuestas más bonitas y naturales de la lista. Eso sí, no es tan sencilla de colocar como parece. No se trata únicamente de colocar plantas como la hiedra y dejar que crezcan. Debemos informarnos bien antes de llevar este proyecto decorativo a cabo. Por ejemplo, debemos ser sumamente cautos a la hora de impermeabilizar la parte de la fachada por la que van a ir las plantas. Todo con el fin de que no encontremos humedades en el interior de casa. Si sigues todas las recomendaciones de los expertos, será una opción muy gratificante.