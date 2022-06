Un piso en Castellón pequeño y fabuloso

El baño no es demasiado grande, pero no le falta detalle. Ha sido alicatado con dos tipos de revestimiento, uno porcelánico y el otro de cristal con diseño de cantos rodados. Se puede conseguir un efecto similar pero no tan resistente con papel pintado. Además el mueble lo realizaron a medida por petición de los propietarios. Los espejos colocados en la zona superior de bañera, proporcionan más sensación de profundidad y espacio.