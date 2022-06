Sillas y sillones para el salón

Las sillas y butacas deben buscar la comodidad, pero no dejan de ser un mueble y como tal su aspecto influirá en el estilo total de la sala. Aquí nos encontramos con una extravagante butaca de aires barrocos que, colocada en cualquier salón de aire clásico, otorgará cierto punto irreverente pero sofisticado. La butaca tiene un estilo tan marcado que no quedará bien en todos los ambientes , pero bien combinada no pasará nunca desapercibida.