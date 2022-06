Objetos amarillos para el hogar

Como si de un diamante en bruto se tratara, esta lámpara de mesilla combina una base redonda con un prisma de cristal facetado color oro mate que se ilumina con la elegancia de cualquier piedra preciosa. Pero además por su forma y sus colores podría parecer que nos encontramos ante una tímida llama. Un fuego que no calienta, pero ilumina. Aunque este modelo puede encontrarse en otras tonalidades, el amarillo nos ha conquistado: luz dorada para iluminar nuestras lecturas antes de dormir.

Si quieres seguir viendo ejemplos de objetos amarillos, échale un vistazo al libro de ideas Here comes the sun: Amarillo en el diseño.