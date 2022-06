¿Qué alfombra elegimos para el salón?

Igual que preparamos nuestro armario para la nueva estación, también nuestra casa cambia de vestuario cuando el calor va dando paso al frío. Uno de los elementos que recuperamos con la llegada de las temperaturas bajas son las alfombras. Sin ellas los salones se ven desnudos, pero no todas le sientan igual de bien. Para encontrar una alfombra que le quede como un guante a nuestro salón no solo debemos dejarnos llevar por lo estético, sino que hay algunos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una u otra. Encapricharnos por una sin saber las medidas exactas de la zona que queremos cubrir puede acabar en desastre. Una alfombra que apenas sobresale de la mesa de centro y no alcanza el sofá puede verse ridícula y una demasiada larga puede acabar siendo incómoda. Comprarse una alfombra no es algo que hagamos cada día, así que hay que tener en cuenta todos los factores antes de hacerlo. Te damos algunas ideas y ejemplos que te ayudarán a elegir alfombra para tu salón.