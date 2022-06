Dormitorios infantiles: tendencias

Ser padres no es más difícil hoy en día que antes, pero lo parece. Es tanta la presión por hacerlo todo bien y por ser los padres más ingeniosos, creativos y entretenidos del universo, que a veces se nos olvida que las cosas más importantes en la vida suelen ser las más básicas. No pretendemos con este artículo sobre dormitorios infantiles, obligarte a crear la habitación infantil más original del mundo. En realidad, las habitaciones de nuestros hijos siempre serán especiales para ellos, sus pequeñas fortalezas desde las que enfrentarse al mundo. Por eso, cuando hablamos de interiorismo infantil hay que tener en cuenta, mucho más que cualquier tendencia de revista, los gustos de la personita o personitas que van a habitar el cuarto. Conocer sus aficiones y fomentarlas puede ser un buen punto de partida para crear el dormitorio de los niños. Además hay que tener en cuenta que se trata de un cuarto donde los pequeños hacen muchas cosas: duermen, juegan, leen, pintan, etc. Necesitamos un espacio que despierte la creatividad de nuestros hijos, pero que también les de paz y tranquilidad para poder descansar por la noche. Parece complicado, pero no lo es. Para ayudarte hemos creado este libro de ideas con algunos ejemplos que os inspirarán a ti y a tus hijos.