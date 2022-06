7 jardines maravillosos para inspirarse

Los jardines siempre son una de las posesiones más queridas por sus propietarios. El lugar donde pasan horas de relax, de charla con amigos, de comilonas familiares, de juegos con los hijos, haciendo deporte, tomando el sol, leyendo, cultivando sus flores o sus productos de la huerta. En fin, uno de los lugares predilectos para sus momentos de ocio.

Pero además de eso, por razones intrínsecas, los jardines son naturalmente hermoso. Está claro que esa bella no se logra de forma espontánea, y tanto el paisajismo como la jardinería tienen mucho que decir para conseguir esos objetivos, que a veces alcanzan unos resultados realmente sorprendentes, como por ejemplo en los siete ejemplos que os mostramos a continuación.

Y cuando hablamos de jardines sorprendentes no solo nos referimos a grandes extensiones repletas de plantas y flores. No. Un jardín es sorprendente si evaluamos todos sus condicionantes: espacio, geografía, presupuesto, etc.