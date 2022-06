homify 360°: Bikini 32

Ni está en la playa ni se trata de un taller de ropa: Bikini 32 es la ubicación de esta casa-estudio en Madrid y un buen ejemplo de cómo la arquitectura sabe sacar provecho del espacio cuando este no abunda. 236 metros cuadrados es el área disponible para la creación de este edificio, una cifra nada desdeñable, sí, pero que cuenta con un interesante handicap: el área de la parcela no es cuadrada, sino estrecha, muy estrecha. La anchura absoluta del edificio no podía ser más de 4.75 metros. Además el edificio estaba concebido para ser una casa, sí, pero también para crear un espacio de trabajo y oficina. Todo un reto que aceptó el estudio Hollegha Arquitectos con un resultado sorprendente.