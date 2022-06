La gran transformación de un pequeño apartamento

Así estaba el apartamento, parecía una casa gris y sin vida, pues las paredes y los techos estaban pintados en unos colores que no trasmitían calidez. Además el suelo estaba deteriorado por el uso y la iluminación no era la adecuada para tener la sensación de estar en un hogar. A todo esto se añadía que los pocos muebles que había se les veía anticuados. No obstante, podíamos ver el potencial que este pequeño apartamento guardaba.