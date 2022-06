In vino veritas, pero con estilo

Para los que no tienen secretos: bodegas de cristal. La posibilidad de delimitar un espacio para nuestro vino que, a su vez, transmita sus vibraciones hacia el exterior crea un ambiente de diseño y serenidad. El vino como algo integrado en nuestro espacio habitual. El hecho de crear un espacio separado denota la importancia de la bodega: no puede estar en cualquier sitio, es un lugar V.I.P. Un espacio al que todos tienen acceso visual pero, sin embargo, no a todos se les concede el placer de disfrutarlo.