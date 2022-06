Interiores casual: comedores contemporáneos

Una vez abarcado el tema de las mesas y las sillas, nos centraremos en las otras piezas de mobiliario que conforman nuestros comedores e influyen en su ambiente. Las lámparas que cuelgan sobre las mesas de comedor tienen un impacto determinante en la atmósfera de nuestras cenas. Iluminan nuestros manjares y además añaden estilo a nuestras reuniones frente a la mesa, con su aureola cálida y acogedora. Si optamos por un diseño juvenil y moderno, deberemos dejar a un lado las clásicas lámparas de araña con miles de cristales y otras extravagantes creaciones, que acumulan el polvo y cuya limpieza supone una tarea nada cómoda. Podemos probar con una iluminación sencilla y atractiva, como las luminarias que aparecen en esta foto, creadas por el italiano Marco Stacchini y su equipo MSX2 Architettura. En realidad, no podemos negar que las soluciones simples y los gestos sencillos a menudo ofrecen mejores resultados en una decoración contemporánea. No hay que olvidar que la atención debe centrarse en lo que está sobre la mesa y no lo en lo que flota sobre ella.

