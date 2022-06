7 casas maravillosas ¡para soñar!

Casas de ensueño hay muchas. Todos hemos soñado con una alguna vez. Puede que ese sueño se haya cumplido o no. En cualquier caso, si estamos en disposición de conseguirlo o modificarlo siempre es bueno documentarse e inspirarse en otros proyectos ya consolidados. Podríamos eternizarnos si quisiéramos mostrarte todos en un artículo. No habría tiempo suficiente para ninguno de nosotros y probablemente tampoco espacio suficiente. Por eso hemos decidido hacerte una pequeña selección de viviendas espectaculares construidas en España, muchas de ellas con piscina, especialmente atractivo este detalle ahora que se acerca el verano. Así que no nos entretenemos más y de la mano de homify disponte a visitar 7 casas de ensueño.