Ideas para vestidores

Estamos ante una versión original de un típico vestidor walk in closet, es decir, que nos permite caminar por él, a pesar de que lo que vemos en esta fotografía no se trata en realidad de una habitación aislada, sino de una parte del dormitorio que se ha cerrado a través de unas puertas correderas de vidrio. De esta forma protegemos mejor la ropa, que no se llenará de polvo como en el ejemplo anterior, pero que sigue estando a la vista, con lo que el orden sigue siendo importante. El detalle de las puertas correderas transparentes no es casual. Al tratarse de un espacio tan reducido, colocar un cerramiento opaco daría más sensación de estrechez, así como impediría que la luz natural entrara en el mismo. Tal y como lo vemos, el vestidor solo necesita luces localizadas en la parte de almacenamiento, pero no en el espacio general.

Se trata, por tanto, de un nuevo ejemplo de vestidor para gente ordenada, ya que al no haber una separación visual entre el dormitorio y el vestuario, este se convierte en un elemento decorativo más, por lo que cuando hablamos de orden no nos referimos solo a que todo esté bien doblado y colgado de sus perchas, sino a la organización de la ropa: si es posible colocarla por gama de colores el efecto será mucho mejor. Pero independientemente del tipo de armario que tengamos, abierto o cerrado, el orden en los armarios nos hace más fácil nuestro día a día. Consejos básicos cómo no recargar demasiado los percheros, con el fin de evitar que las prendas se arruguen, colocar la ropa que utilizas a diario más a mano o clasificarla según prendas o estilo.