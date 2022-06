10 cocinas que te dejarán ¡con la boca abierta!

Ya te decíamos al principio de este libro de ideas que no es necesario tener un espacio excesivamente grande para tener una cocina espectacular. Y es que este ejemplo escondido en un armario a nosotros nos parece de los mejores de la lista. Es una estupenda muestra de cómo optimizar correctamente el espacio y de cómo no es necesario renunciar a nada a la hora de diseñar nuestra cocina sólo porque no tengamos suficientes metros cuadrados. Actual, original, completa, bonita… ¿qué más podemos pedir?