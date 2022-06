5 interiores de estilo escandinavo

A pesar de su clima, o quizá debido a él, la península Escandinava es desde hace casi un siglo uno de los puntos calientes si hablamos de diseño. No en vano los grandes nombres del diseño se escriben en sueco, noruego o danés y sus diseños, hoy clásicos del mobiliario que nunca pasan de moda, no dejan de estar presentes en cualquier revista de decoración. Pero, ¿por qué ha triunfado tanto el diseño escandinavo? El motivo hay que buscarlo en los largos inviernos oscuros y gélidos del norte de Europa, el germen de un diseño de interiores que pretende ser una respuesta a esta climatología adversa: hogares que buscan sobre todo la luz, colores cálidos, ambientes acogedores y un estilo desenfadado que hoy en día ha dado la vuelta al mundo. Descubrimos en este artículo cinco interiores de estilo escandinavo que no se encuentran en los alrededores del Círculo Polar Ártico, sino muy cerca de nuestra casa, en España.