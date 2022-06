En busca de un salón cálido

En la búsqueda del diseño perfecto para nuestro salón intentamos escoger las piezas de mobiliario más cómodas, la iluminación más adecuada y los colores que mejor encajen en nuestro espacio. Sin embargo, esta no se debe ser una tarea realizada por partes, sino una misión en la que el resultado debe concebirse como un todo, en la que cada elemento encuentre en los demás un armónico equilibrio. Y cuando hablamos de este equilibrio armónico no nos referimos a otra cosa que a la calidez: a la creación de un salón cálido. No hablamos de colores, al menos todavía, ni de materiales o formas, hablamos de esa atmósfera acogedora que envuelve a nuestros salones y les convierte en lugares habitables y habitados, en lugares donde vivir. Por otra parte, si algo tienen los salones es su carácter social. Ya sea en un piso compartido con familia o amigos o el salón de un apartamento para uno, estas estancias de una casa son lugares donde se comparte, no solo el espacio sino experiencias. Todo esto influye en su diseño junto a nuestra personalidad. Porque si hay algo que caracteriza a nuestros salones, o al menos debería caracterizar, es que reflejan nuestras costumbres, pasiones o defectos; en pocas palabras, dan forma a nuestro propio mundo interior.